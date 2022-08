Peşəkar Futbol Liqasında yeni vəzifə təsis olunub

Peşəkar Futbol Liqasında (PFL) struktur dəyişikliyi edilib.

Metbuat.az PFL-in rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, qurumda yeni vitse-prezident postu yaradılıb.

Yeni yaradılmış posta artıq təyinat rəsmiləşdirilib. Uzun illərdir ki, PFL-də çalışan Aslan Şahgəldiyev vitse-prezident təyin olunub.

Qeyd edək ki, Aslan Şahgəldiyev 2004-cü ildən futbol sahəsində çalışır. O, 2004-cü ildən 2009-cu ilədək “Karvan” klubunda fəaliyyət göstərib. Azərbaycan çempionatının gümüş, bürünc medallarını qazanmış və avrokuboklarda mərhələ keçmiş komandanın idarə heyətində yer alıb. Şahgəldiyev 2009-cu ildən bu günədək Peşəkar Futbol Liqasının Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.