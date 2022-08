Ukrayna ordusu Donetsk vilayətinin Qorlovka şəhərində qondarma-separatçı “dxr”in liderlərindən olan Yuri Krikulenkonu məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb.

Məlumata görə, Ukrayna artilleriyası separatçıların toplaşdığı yeri vurub. Onların arasında Krikulenko da olub. Krikulenko ilə yanaşı bir neçə separatçı lider də məhv edilib.

