Ukrayna açıqladı: Ruslar bu istiqamətdə uğur qazandı

Ukrayna hərbçiləri bir neçə istiqamətdə rus işğalçılarının hücumunu dəf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı məlumat yayıb.

Belə ki, Slavyansk istiqamətində ruslar ukraynalıların mövqelərinə atəş açıb. Həmçinin, Zaliman yaxınlığına aviazərbələr endiriblər.

Kramatorskun Beloqorovka – Qriqoryevka rayonları və Baxmut istiqamətindən isə Rusiya qüvvələrinin kəşfiyyat aparmaq cəhdləri uğursuzluqla nəticələnib.

Eyni zamanda, Pokrovskoye-Baxmut istiqamətində rusların qismən uğur qazandığı və ərazidə möhkəmlənməyə çalışdığı bildirilir.

