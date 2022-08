FTB Trampın evindən 11 məxfi sənəd tapıb

ABŞ-ın sabiq prezidenti, Donald Trampın malikanəsində axtarışlar zamanı 11 məxfi sənəd tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Wall Street Journal” xəbər yayıb. Federal Təhqiqatlar Bürosunun (FTB) apardığı araşdırma zamanı sənədlərin bəzliərində “tam məxfi” sözləri qeyd olunub.

Günün əvvəlində FTB-nin Trampın mülkündə nüvə silahı ilə bağlı məxfi sənədlər üçün axtarış apardığı bildirilmişdi.

Avqustun 8-də yüzə yaxın FTB əməkdaşı Trampın Mar-a-Laqodakı mülkünə basqın edib.

Axtarışlar eks-prezidentin Ağ Evdən götürdüyü iddia edilən

