700 bal toplayan tələbə Azərbaycan universitetlərindən imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Azərbaycan Universitetləri səhifəsi məlumat yayıb. Məlumata görə, 4-cü qrup üzrə 700 bal toplayan Nigar Ağazadə Azərbaycan universitetlərində təhsil almaqdan imtina edib.

O, Ankara universitetində Tibb fakültəsində tam təqaüdlü təhsili seçib.

Xatırladaq ki, Nigar Ağazadə müsahibələrinin birində Azərbaycan Tibb Universitetində ali təhsil almaq istədiyini bildirmişdi.



