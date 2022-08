Bakıda beşəm dünyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Məlumata görə, 27 yaşlı qadının 4 oğlu və 1 qızı doğulub. Ananın və körpələrin vəziyyəti normaldır.

