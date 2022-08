Kim Çen In açıqlama verdi - Maska rejimi ləğv edildi

Koreya Xalq Demokratik Respublikasında (KXDR) koronavirusa görə tətbiq oluna bəzi karantin qaydaları ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu qaydaların ləğvi KXDR-də ölkə lideri Kim Çen Inın virus üzərində qələbəsi barədə açıqlamasından sonra ləğv edilib.

Lakin sərhədyanı rayonlarda bu ehtiyat tədbirləri qüvvədə qalır. Bundan əlavə, xəstəliyin simptomları zamanı maskaların taxılması tövsiyə olunur.

Xatırladaq ki, KXDR-də ilk dəfə olaraq koronavirus infeksiyasına yoluxma cari ilin mayında olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.