Rusiya ordusu Ukraynanın Xarkov şəhərini yenidən dəfə atəşə tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şəhər meri İqor Terexov məlumat yayıb.

Atəş nəticəsində şəhərin mərkəzinə, bir neçə rayona ziyan dəyib.

Mer hadisə nəticəsində ölən və yaralananların olmadığını qeyd edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.