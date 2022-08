​Kriptovalyuta bazarından nə xəbər?

Kriptovalyuta bazarında bahalaşma müşahidə edilir.

Metbuat.az kriptovalyuta bazarını təhlil edən “CoinGecko” platformasına istinadən xəbər verir ki, son 24 saatda dünyanın aparıcı kriptovalyutası olan "Bitcoin"in qiyməti 2.7% bahalaşaraq 24 min ABŞ dollar olub. Bu da son 1 həftədə 6.1% bahalaşma deməkdir.

Son 24 saatdan əlavə, həftə ərzində "Bitcoin"dən əlavə digər kriptovalyutaların dəyəri də artıb.



Beləliklə, kriptovalyuta bazarının toplam dəyəri 1.23 trilyon ABŞ dollarına qalxıb.

"CoinGecko"nun Bakı vaxtı ilə saat 12:30-a olan məlumatları aşağıdakı kimidir.

