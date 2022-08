Xəbər verdiyimiz kimi, Hindistanın məşhur yazıçısı Salman Rüşdi Nyu-Yorkda hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisəni törədən şəxs Nyu-Cersi ştatının 24 yaşlı sakini Hadi Matardır.

Hadi Matar polis tərəfindən saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Həmçinin oxuya bilərsiniz:Ölüm fərmanı verilən məşhur yazıçı BIÇAQLANDI: Yazdığı kitab başına bəla oldu - VİDEO

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.