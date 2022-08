Basqalın tarixi məscidi bərpa olunacaq

Basqalın tarixi məscidi bərpa üçün hazırlanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında Dövlət Turizm Agentliyinin baş memarı Nizami Qasımzadə deyib.

O bildirib ki, hazırda arxeoloji qazantılar aparılır:

"Layihələndirilmədə bütün bunlar nəzərdə tutulmalıdır. Yaxın günlərdə bərpa işlərinə başlanılacaq. Eyni zamanda Basqalın digər məscidi də bərpa olunacaq".

Nizami Qasımzadə onu da bildirib ki, məqsəd təkcə bərpa deyil, eyni zamanda yeni iş yerlərinin də açılmasıdır:

"Sənətkarlığı təşfiq edəcəyik, müxtəlif emalatxanalar fəaliyyət göstərəcək. Eyni zamanda ipək kəlağayıların da istehsalı üçün addımlar atılacaq. Bundan başqa, kənd evlərinin turistlərin istifadəsinə təklif olunması üçün də əhaliyə şərait yaradılacaq. Bu işlər aparıldıqdan sonra Basqal camaatı kifayət qədər sayda iş yerləri ilə təmin olunacaq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.