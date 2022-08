Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində meşədə yanğın başlayıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Xocalının kəndlərinin birində erməni separatçılar meşəyə od vurublar. Onlar həmin ərazidən çıxmazdan öncə qisas məqsədilə belə bir vandallığa əl atıblar.

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev avqustun 12-də Basqal qəsəbəsində Azərbaycan Televiziyasına müsahibəsində bildirib ki, Qarabağda yaşayan ermənilər oradan çıxmaq üçün avqustun sonuna qədər vaxt istəyiblər.

