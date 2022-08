Təbrizdə İran təbliğatına cavab: "Salam, Azərbaycan" deyildi - VİDEO

İrana rəğbət bəsləyən bəzi şəxs və qrupların neçə vaxtdan bəri cidd-cəhdlə azyaşlı uşaqlara "Salam, fərmandeh" mahnısı oxutduraraq İran təbliğatı aparmasının cavabı Cənubi Azərbaycanda verilib.

Metbuat.az Musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, Təbrizin məşhur "Traktor" futbol komandasının növbəti matçına yığışan minlərlə azarkeş Azərbaycan türkcəsində "Salam olsun, Azərbaycan" şərqisi oxuyublar.

"Bilsin satqın, Vətən eşqin ürəklərdən ala bilməz" sözləri keçən həmin şərqini oxuyan minlərlə azarkeşin görüntüləndiyi videonu təqdim edirik:

