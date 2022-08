Azərbaycanda daha bir tələbə avtomobil qəzasının qurbanı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ADPU-nun nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecinin Məktəbəqədər təhsil ixtisasında təhsil alan Nəzrin Ələsgərova avtoqəza nəticəsində həyatını itirib.

Kollec rəhbərliyi tələbənin vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib.

