Vətən müharibəsi qazisi, "Cəsur döyüşçü" medalı ilə təltif olunmuş Qismət Əhmədov Bakıda avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Füzuli rayon Fin qəsəbəsinin sakini olan Q.Əhmədov doğma rayonunda dəfn edilib.

Allah rəhmət eləsin!

