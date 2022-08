Aktrisa Pərvin Abıyeva çimərlik geyimində fotoları ilə yenidən gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bodrumda istirahətdə olan sənətçi sosial media hesabında jetski sürərkən çəkilmiş şəkillərini bölüşüb.

Həmin fotoları təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.