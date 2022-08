Daşbaşı faciəsindən 29 il ötdü

Bu gün Cəbrayıl rayonu ilə keçmiş Hadrut rayonu arasındakı Daşbaşı postunda həlak olan 23 şəhidin anım günüdür.



Metbuat.az xatırladır ki, 15 avqust 1993-cü il tarixində Ermənistan silahlı qüvvələri Ordumuzun Daşbaşı postuna qəfil hücum edərək 23 əsgərimizi vəhşicəsinə qətlə yetiriblər. Həmin gecə postu müvəqqəti ələ keçirən düşmənlər 23 nəfər cəbrayıllı gənci öldürməklə kifayətlənməmiş, onların meyitlərini təhqir etmiş, tanınmaz hala salmışdılar.

Qeyd edək ki, Daşbaşı kəndi 2020-ci ilin 20 oktyabrında erməni işğalından azad olunub. Müdafiə Nazilriyi Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Daşbaşı kəndindən videogörüntü də yayıb.

