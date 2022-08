Çerçesov səssizliyini pozdu: "Qarabağ"la oyundan danışdı

Macarıstan "Ferentsvaroş"unun baş məşqçisi Stanislav Çerçesov klubun rəsmi saytına yeni müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rusiyalı çalışdırıcı UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində "Qarabağ"a uduzmaları (1:1, 1:3) ilə bağlı da qısa fikir bildirib.

"Qarabağ"la matç artıq tarixdə qalıb. Mərhələ keçə bilmədiyimizə görə təəssüflənirik. Amma irəli baxmalıyıq. Çünki qarşıda mühüm qarşılaşmalar var. "Fehervar"la çempionat görüşünə köklənmişik. Rəqibi analiz etmişik və oyuna tam hazırıq", - deyə Çerçesov bildirib.

