"Zabuxda köklü şəkildə məskunlaşmış bir nəfər də erməni olmayıb" - Zabux sakini / VİDEO

Laçın rayonunun digər kəndlərində olduğu kimi, Zabuxda da keçmişdən köklü şəkildə məskunlaşmış bir nəfər də erməni olmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Laçın rayonunun Zabux kəndinin sakini Məhər Quliyev bildirib.

Onun sözlərinə görə, ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə qarşı olan iddiaları yersizdir: "Tezliklə dogma yurdlarımıza qayıdacağıq. Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya, torpaqlarımızı işğaldan qurtaran rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlığımı ifadə edib Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyirəm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.