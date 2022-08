Ukraynadan taxılın daşınması cədvəl üzrə gedir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynanın İnfrastruktur Nazirliyinin məlumatına görə, daha 10 gəmi yük daşımaya hazırlaşır. Gəmilərə 8 min ton qarğıdalı, 7500 ton yağ yüklənib. Məlumata görə, daşınma İstanbulda imzalanan taxıl sazişinə uytğun həyata keçirilib. Məlumata görə, indiyə qədər 16 gəmi dünyanın 9 ölkəsinə yarım milyon ton Ukrayna taxılını çatdırmaq üçün ünvana istiqamət alıb.

