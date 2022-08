​​​​​​​Son 4 ildə 10-dan çox yeni sosial ödəniş növü təsis olunub

Dövlət başçısının tapşırığına əsasən son illər sosial ödənişlərin ciddi şəkildə artırılması ilə bərabər, yeni sosial ödəniş növləri də təsis olunmaqla sosial təminat sisteminin əhatə dairəsi xeyli genişləndirilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Əmək və Əhaliinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildiirlib ki, 2019-cu ildə müharibə veteranlarına, birinci dərəcə əlilliyi olanlara qulluq edənlərə, əlilliyi olan 18 yaşadək uşaqlara qulluq edənlərə Prezidentin aylıq təqaüdü təsis olunub.

2021-ci ildə daha bir sıra yeni sosial ödənişlərin: Vətən Müharibəsi Qəhrəmanlarına (onlardan vəfat edənlərin ailə üzvlərinə), İşləməyən pensiyaçı elmlər doktorlarına, işləməyən pensiyaçı fəlsəfə doktorlarına Prezidentin aylıq təqaüdünün, valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqları övladlığa götürən şəxslərə, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları övladlığa götürən şəxslərə hər uşaq üçün aylıq müavinətin təyin edilməsinə başlanıb.

2022-ci ilin əvvəlindən isə Vətən müharibəsinin iştirakçılarına “Müharibə veteranı” adı verilərək Prezidentin aylıq təqaüdü təyin olunub.

Həmçinin 2019-2020-ci illərdə 1997-ci il avqustun 2-dək olan dövr üzrə şəhid hərbi qulluqçuların və daxili işlər orqanları əməkdaşlarının vərəsələri birdəfəlik ödəmə ilə təmin edilib. Bu günlərdə isə Birinci Qarabağ müharibəsi əlillərinin birdəfəlik ödəmə ilə təminatına başlanıb.

Qeyd olunanlar ölkəmizdə sosial təminat sisteminin gücləndirilməsində mühüm addımlar olmaqla xüsusilə həssas qruplara dövlət qayğısının daha da artmasına imkan verib.

