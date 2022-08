Aparılmış monitorinqlərin nəticəsi və sərnişinlərin müraciəti nəzərə alınaraq, “Bakmil” stansiyası istiqamətində qatarların hərəkət cədvəlinə düzəliş edilib.

Metbuat.az “Bakı Metropoliteni”nə istinadən xəbər verir ki, yay qrafikinin iş günləri cədvəlinə edilmiş əlavəyə uyğun olaraq, hər iş günü aşağıda qeyd edilən istiqamətlərdə qatarların hərəkəti təşkil olunacaq:

- 06:40-da - “Nərimanov” stansiyasından “Bakmil” stansiyasına;

- 07:16-da - “Bakmil” stansiyasından “Nərimanov” stansiyasına.

