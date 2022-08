Saturn Yer kürəsinə ən yaxın olduğu nöqtəyə çatıb

Gözəl halqalı planet Saturn Yer kürəsinə ən yaxın nöqtəsinə çatıb.

Metbuat.az "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, avqustun 14-də Saturn Yerdən 8,86 astronomik vahid uzaqlıqda olub. Astronomik vahid isə Yerin Günəş ətrafında orbitinin radiusudur. Təxminən 150 milyon km-ə bərabərdir ki, bu da Saturnun hazırda 1,3 milyard km uzaqda olduğu mənasına gəlir.

Orta hesabla saniyədə 9,69 km sürətlə səyahət edən Saturnun Günəşin bir orbitini tamamlaması təxminən 29,5 il çəkir. Təxminən, Saturndan üç dəfə sürətlə hərəkət edən Yer hər 378 gündən bir birbaşa Saturnla Günəşin arasından keçir. Bu zaman Yer və Saturnun bir-birinə ən yaxın olduğu zamandır.

Yerdən görünən Saturn səmanın günəşə əks tərəfində mərkəzləşib. Buna görə də astronomlar bu yaxın keçidi “ziddiyət” adlandırırlar. Bir neçə ay ərzində planet bürclər istiqamətində şərqə doğru hərəkət etmək əvəzinə qərbə doğru hərəkət edir. Bu hərəkət iyunun 4-də başlayıb və oktyabrın 23-dək davam edəcək.

