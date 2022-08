Aparıcı Aytəkin Mərdanovanın "Xəzər TV"də yayımlanan “Bağ havası” verilişi bağlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bu barədə sosial şəbəkədə video paylaşaraq məlumat verib:

"Dörd fəsilin hamısını bağda keçirdik. Ümid edirik ki, tamaşaçılara da xoş oldu. Artıq yavaş-yavaş bağdan getmək vaxtıdır".

