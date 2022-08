Putin buna görə Ərdoğanla dostluq edir: ŞOK SƏBƏB

“New York Times” qəzeti Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasındakı əlaqələri təhlil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müəllifin sözlərinə görə, hazırki siyasi vəziyyətdə Putinin Ərdoğana daha çox ehtiyacı var. Bildirilir ki, Putin Ərdoğanla dostluq etmək məcburiyyətindədir. Müəllifin sözlərinə görə, Putin Qərbin sanksiyalarından yayınmaq üçün dostlara ehtiyacı var. Müəllif qeyd edir ki, Putin Ukrayna məsələsinə görə sərt sanksiyalara məruz qalıb və bu sanksiyalar Rusiyanın iqtisadiyyatına təsir edib.

Qəzet yazır ki, Putin Ərdoğan sayəsində Qərbin sanksiyalarını dəlib.

