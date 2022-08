Azərbaycanda elektrik enerjisi istehsalı artıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,6 % artaraq 16 278,1 mln kVt/s olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Energetika Nazirliyindən bildirilib.

Məlumata görə, son 1 ildə elektrik enerjisinin istehsalı istilik elektrik stansiyalarında 25,1 mln kVt/s artaraq 14 893 mln kVt/s, su elektrik stansiyalarında 286,5 mln kVt/s artaraq 1 163,9 mln kVt/s, digər mənbələr (KES, GES və BMTYZ) üzrə isə 8,4 mln kVt/s artaraq 221,2 mln kVt/s olub. Külək elektrik stansiyalarında 54,0 mln kVt/s, günəş elektrik stansiyalarında 37,5 mln kVt/s, "Təmiz Şəhər" ASC-yə məxsus Bərk Məişət Tullantılarının Yandırılması Zavodunda (BMTZ) isə 129,7 mln kVt/s elektrik enerjisi istehsal edilib.

