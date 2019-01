İbrahimoviçin Bakıya ova gəlib? - İDDİA

Mətbuatda İsveç millisinin və PSJ-nin ulduzu Zlatan İbrahimoviç Azərbaycana gəlməsi haqda xəbərlər yayılıb. Lent.az futbolpress.az-a istinadən xəbər verir ki, İbrahimoviçin səfəri ekzotik xarakter daşıyır. Azərbaycana gələn kimi onunla ünsiyyətdə olan ilk adamlardan biri saytın redaksiyasına məlumat verib ki, “İbra”nın səfərinin məqsədi ov etməkdi.

Bildirilir ki, Zlatan İbrahimoviç ov həvəskarıdır. O, bir müddət əvvəl ölkəsində istirahət zamanı ova çıxıb və çəkisi 500 kq olan vəhşi maral vurmuşdu. Onun bu hərəkəti isə heyvan hüquqlarını qoruyan şəxslər tərəfindən narazılıqla qarşılanmışdı.



