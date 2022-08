“Kurtlar Vadisi"nin "Elif"inin son halı məyus etdi - FOTO

Ekranların uzunmüddətli serialları arasında yer alan “Kurtlar Vadisi”nin baş rol ifaçılarından olan türkiyəli aktrisa Özgü Namal son görüntüsü ilə təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Polat Alemdarın (Necati Şaşmaz) sevgilisi Elif (Özgü Namal) obrazını canlandıran məşhur aktrisanın xarici görünüşü son dərəcə dəyişib.

İki il əvvəl həyat yoldaşı Serdar Oralı itirən Özgü Namal şou-biznes aləmindən, ekranlardan uzaq düşüb.

Sonuncu dəfə Oktay Kaynarcanın çəkiliş meydançasında görüntülənən aktrisa ağarmış saçı ilə diqqət çəkib.

