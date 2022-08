"Bu il dövlət sifarişli yerlərin sayı artıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət imtahan Mərkəzinin sədri Məleykə Abbaszadə ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçiminin başlanması ilə əlaqədar mətbuat konfransında deyib:



"Keçən illə müqayisədə dövlət sifarişli yerlərin sayı bu il 746 olub. Bu artım I qrupda müşahidə olunub. Belə ki, 673 yer əlavə olaraq I qrupa verilib" .

Gülər Seymurqızı

