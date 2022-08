FHN Qəbələdəki yanğınla bağlı məlumat yaydı - FOTO / VİDEO

Qəbələ rayonunun Abrıx və Tikanlı kəndləri yaxınlığında dağlıq ərazidəki meşə sahəsində baş vermis yanğınlar ərazinin yüksək, havanın isə isti və küləkli olması səbəbindən yanğınsöndürmə işlərini çətinləşdirsə də, yanğının genişlənməsinin qarşısının alınması və söndürülməsi istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı müraciətində deyilir. Qeyd olunub ki, hazırda yanğınlar nəzarət altına alınıb və soyutma işləri davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.