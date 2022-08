"Ermənistan sülhə belə hazırlaşır?!” - Azərbaycan XİN

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) ermənilərin Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərində meşələri yandırmasına münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin sözçüsü Leyla Abdullayeva tviter səhifəsində yazıb.

“Görün, Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərində qanunsuz erməni köçkünləri ərazini tərk edərkən ətrafda nələr qalır? Evlər dağıdılır, yandırlır. Meşələr yanır, flora və faunaya ciddi ziyan dəyir, infrastruktur obyektləri dağılır. Ermənistan sülhə belə hazırlaşır?!”, - L.Abdullayeva paylaşımda qeyd edib.



