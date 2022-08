“Tək qütblü dünya nizamı artıq keçmişdə qalıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O bildirib ki, dünyadakı gərginliyin azaldılması çox qütblü dünya nizamının gücləndirilməsi ilə mümkün olacaq. Putinin sözlərinə görə, çox qütblü dünya nizamının əsası artıq qoyulub:

“Artıq bir sıra ölkələr kimliklərinə və ənənələrinə əsasən müstəqil inkişaf yolu seçib. Qərbdəki qüvvələr dünyada gərginlik yaradaraq çox qütblü nizama zərbə vurmağa çalışır”

