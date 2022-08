UCard almaq üçün azı 10 səbəbiniz var

Bir məhsulu alanda əsas nəyə diqqət edirsiniz? Yəqin ki, oxşar məhsulların içərisində üstünlüklərinə və qiymətinə görə ən uyğununu seçirsiniz. “Unibank”ın multivalyutalı kartı UCard məhz bu seçimlərə cavab verdiyi üçün müştərilər tərəfindən sevilir. Bazara qısa müddətdə çıxsa da, bu gün UCard istifadəçilərinin sayı 100 mini ötüb.

Hansı Bank kartı sizə lazımdır?

Rəsmi statistikaya görə, Azərbaycanda ödəniş kartlarının sayı son bir ildə 12 milyonu keçib. Yəni, son bir ildə dövriyyədəki kartların sayı 21 faiz artıb. Ölkədə aylıq nağdsız ödənişlər dövriyyəsi 1 il öncə 756 milyon manata bərabər idisə, hazırda bu rəqəm 2 milyard manata yaxınlaşır. Bu isə o deməkdir ki, son bir ildə nağdsız ödənişlərin həcmi 2,5 dəfə artıb. Bu göstəricilər təkcə son bir ildə bank kartlarına tələbatın nəzərəçarpacaq dərəcədə çoxaldığını və yaxın illərdə isə bu rəqəmlərin daha da artacağını göstərir. Bu halda daha sərfəli, rahat və çoximkanlı karta indidən sahibi olmaq ən uğurlu seçimdir. Müxtəlif valyutalı, debet, kredit funksiyaları olan 5-6 kart almaqdansa, tək kartda bütün bu istəklərinizi həyata keçirmək üçün UCard daha uyğun seçimdir. UCard fərqli valyutada hesabları olan (AZN, USD, EUR) debet kartını və AZN valyutalı kredit xəttini birləşdirən tək kartdır. Hər parametri ilə müştərinin tələbatına və rahatlığına uyğunlaşdırılan bu məhsul, Unibank müştərisinə istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə tək kart məhsulu ilə istədiyi əməliyyatları etmək, debet və kredit imkanlarından rahatlıqla istifadə imkanı yaradır. UCard sahibi kartdan həm debet, həm kredit xətti kimi istifadə edə bilir.

UCard-ın daha hansı üstünlükləri var?

Multivalyutalı olmaqdan başqa, UCard həm ödəniş və köçürmələr, həm də vəsaitin kartda saxlanılması zamanı sahibinə qazanc gətirir:

-UCard-dan istənilən ölkədaxili bank kartına 2000 manatadək köçürmələr 0% komissiyalıdır;

-Unibank UTM-lərində UCard-dakı vəsaitini 0% komissiya ilə nağdılaşdırmaq, UCard-a toplu şəkildə və komissiyasız mədaxil etmək mümkündür;

-Pulunuzu kartda saxlamaqsizə illik 6%-dək qazanc gətirir;

- UCard alış-veriş zamanı ticarət, xidmət obyektindən asılı olaraq, 30%-dək keşbek qazanırsınız. Əhalimizin daha çox istifadə etdiyi ticarət və xidmət obyektlərində -xarici ölkə və ya Azərbaycanda olmasından asılı olmayaraq -bütün supermarket , kafe-restoran və Yanacaqdoldurma məntəqələrində isə UCard istifadəçiləri üçün yüksək -5%-dək keşbek imkanı yaradılıb;

- Əksər mağazalarda UCard-la faizsiz və uzunmüddətli taksitli alış-veriş etmək olar;

- 40 günədək faizsiz kredit xətti var;

-10.000 AZN-dək güzəşt müddətli kredit xətti və 20 000 AZN-dək nağd kredit imkanı mövcuddur;

- UCard-dın müxtəlif valyutalı hesabları arasında sərfəli şərtlərlə köçürmələr mümkündür, sizin UCard-a gələn vəsait isə avtomatik olaraq həmin valyutada olan hesabınıza köçür;

- UBank-dakı ƏDV hesabındakı vəsaiti komissiyasız UCard-a köçürə bilərsiniz;

- UCard-ın çoxsaylı digər üstünlükləri də mövcuddur.

UCard – Sənin kartın!

