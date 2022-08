PKK terrorçuları Türkiyəyə hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, PKK/YPG terror qruplaşmasının Suriyadan Şanlıurfaya atdıqları raket nəticəsində 1hərbçi şəhid olub. 4 əsgər yaralanıb. Məlumata görə, mərmi sərhəddə yerləşən sərhəd postuna düşüb. Milli Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, ordu hücuma artıqlaması ilə cavab verib. Terrorçuların mövqeləri atəş altına alınıb.

