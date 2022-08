Mbappedən ŞOK DAVRANIŞ: Gərginlik səngimir / VİDEO

"Paris Sen-Jermen" klubunda gərginliyin olduğu barədə iddialar səngimir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Monpelye” ilə oyun zamanı Mbappenin davranışı klubun ulduzları arasında gərginliyin olduğunu deməyə əsas verir. Komanda hücuma çıxarkən komanda yoldaşı Mbappeyə ötürmə etmədiyi üçün o, hücuma qoşulmayıb. O, hərəkətini dayandıraraq, etiraz edib və geri qayıdıb. Baş məşqçi Kristof Qaltie isə Mbappenin bu davranışını onun fiziki hazırlığı ilə əlaqələndirib.

Qeyd edək ki, Mbappe ilə Neymar və digər futbolçular arasında gərginlik olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.