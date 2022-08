Krımın Canköy rayonunda yerləşən hərbi hissədə partlayış təxribat nəticəsində baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Bildirilir ki, hadisə zamanı fəsadlar qeydə alınıb. 2 nəfər xəsarət alıb.

Qeyd edək ki, Krımda iki güclü partlayış baş verib. Müdafiə Nazirliyi silahların müvəqqəti saxlanıldığı ərazidə partlayışın baş verdiyini açıqlamışdı.

