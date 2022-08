Zelenski Rusiya ilə bağlı xəbərdarlıq etdi: Gürcüstan və Türkiyə təhlükə altındadır

“Zaporojya Atom Elektrik Stansiyası ilə bağlı təhlükə başda Gürcüstan və Türkiyə olmaqla region ölkələrini də təhdid edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya müxtəlif bəhanələrlə Zaporojya Atom Elektrik Stansiyası ətrafındakı əraziləri bombalayır. Rusiya Zaporojya Atom Elektrik Stansiyasına hücum edilə bilməyəciyini bildiyi üçün silahları orada saxlayır. Qeyd edək ki, 42 ölkə məsələ ilə bağlı Rusiyaya müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə Rusiyanın ərazidən çəkilməsi tələb olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.