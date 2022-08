PKK terrorçularının hücumundan sonra Türkiyənin cavab tədbirləri nəticəsində 13 terrorçu məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Məlumata görə, Türkiyə ordusu Suriyada hərbi əməliyyatları davam etdirir. Qeyd edək ki, PKK terrorçular Suriyadan Türkiyəyə raketlər atıb.

Raket Şanlıurfadakı sərhəd postuna düşüb. Nəticədə 1 rəsgər şəhid olub. 4 yaralı var.

