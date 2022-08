““Qarabağ” xoşagəlməz rəqibdi, topu özündə çox saxlayırlar” - “Viktoriya”nın məşqçisi

“Viktoriya”nın məşqçisi Pavel Horvat Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin “Qarabağ”la oyunundan öncə klubun rəsmi saytına açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Plzen klubunun məşqçisi sabahkı görüş haqda bunları deyib:

“Qarabağ” bizim üçün xoşagəlməz rəqibdi. Onlar topu özündə çox saxlayır. Top itkisindən sonra isə aktiv pressinq edirlər. Xüsusən də qələbələrinin çoxunu qazandıqları ev matçlarında cəsarət və uğurlar pressinq etdilər. Bizim üçün təhlükəli məqamlar var, onları da aradan qaldırmalıyıq”.

