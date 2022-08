Azərbaycanda son gündə 549 nəfər koronavirusa yoluxub.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan bildirilib.

Məlumata görə, 535 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, ölüm halı qeydə alınmayıb.

Ölkədə bu günədək ümumilikdə 805 762 nəfər koronavirusa yoluxub. Onlardan 792 765 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 777 nəfər ölüb, hazırda aktiv xəstə sayı 3 220 nəfərdir.

Son gün ərzində 4372, hazırkı dövrədək isə 7 101 524 test aparılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.