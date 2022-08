Müharibənin davam etdiyi Suriyada festival keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ənənəvi Marmarita festivalı Hums şəhərində təşkil edilib. Festivala minlərlə insan qatılıb. İnsanların olduqca xoş ab-havada olduğu müşahidə edilib. İnsanlar rəngli geyimlər geyinərək, rəqslər edib.

Qeyd edək ki, Suriyanın bir sıra şəhərlərində gərginlik davam etsə də, qərb və cənub-qərb vilayətlərində vəziyyət sabitdir.

