Azərbaycanda dana ətinin bahalaşması ilə xəbərlər yayılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, alıcılar deyir ki, dana ətinin qiyməti 1 - 1.50 manat bahalaşıb.

Ətin satışı ilə məşğul olan şəxslər saytımıza təsdiqlədilər ki, qiymətlərdə artım var. Onların sözlərinə görə, bundan öncə ətin kilosu 10.50- 11 manat idisə, hazırda 11.50 - 12 manat təşkil edir.

Satıcılar bunun səbəbini danaların bahalaşmasında görür.

Gülər Seymurqızı

