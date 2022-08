Quru sərhədlərdən giriş-çıxış ilə bağlı AÇIQLAMA: Bu halda məhdudiyyət tətbiq edilmir

"Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə dövlət sərhəd buraxılış məntəqələri fəaliyyət göstərir. Yük nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində hər hansı məhdudiyyət tətbiq olunmur. Əcnəbilərin öz ölkələri istiqamətinə çıxışında məhdudiyyət tətbiq edilmir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini general-leytenat Abbas Xəlilov mətbuat konfransında bildirib:

"Lakin həm Azərbaycan vətəndaşlarının giriş-çıxışı, həm də əcnəbilərin ölkəyə girişi yalnız hava nəqliyyatı vasitəsilə həyata keçirilir. Naxçıvanla bağlı da eyni qərar tətbiq olunur".

