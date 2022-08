Bu müharibə zamanı 5 milyard insan öləcək: Dəhşətli proqnoz

ABŞ-ın "Nature Food" elmi nəşri Vaşinqton və Moskva arasındakı mümkün nüvə müharibəsinin fəsadları barədə məqalə yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məqaləyə görə, mümkün nüvə müharibəsi Günəş şüalarının yerə düşməsinin qarşısını alacaq. Müharibə nəticəsində 5 milyard insanın ölə biləcəyi bildirilib. Elm adamları hesab edir ki, kiçik nüvə müharibəsi belə qlobal qida böhranına və irimiqyaslı dağıntıya səbəb olacaq. Müəllif bəyan edib ki, liderlər nüvə müharibəsinin baş verməsinə mütləq mane olmalıdır.

