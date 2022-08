​Rusiya Ermənistana NOTA VERDİ

Rusiyanın Ermənistandaklı səfirliyi bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərib.

Metbuat.az "Sputnik Armeniya"ya istinadən xəbər verir ki, səbəb "Surmalu" ticarət mərkəzində baş vermiş partlayışlarla bağlı Rusiyanın ittiham olunmasıdır:

"Avqustun 14-də "Surmalu" ticarət mərkəzindəki partlayışla balı yerli informasiya məkanında Rusiya strukturlarının ünvanına iftira və yalan ittihamlar yer alan məlumatlardan dolayı hiddətimizi bildiririk", - bəyanatda qeyd edilib.

Qeyd edək ki, "Sasna Tsre" siyasi qrupu sosial mediada bu məsələ ilə bağlı Rusiyanı ittiham etmişdi.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.