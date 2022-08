17 və 19 yaşadək futzalçılardan ibarət Azərbaycan milli komandalarının formalaşdırlması üçün seleksiya xarakterli məşqlər keçirilir.

Futzal Federasiyasından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, həftədə 3 dəfə baş tutan məşq prosesində U-17 üçün 2006-2007, U-19 üçün 2004-2005-ci il təvəllüdlü oyunçular baxışa dəvət olunub.

Qeyd edək ki, U-19 yeni mövsümdə Yüksək Liqada, U-17 isə Birinci Liqada iştirak edəcək.

