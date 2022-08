Taxıl qıtlığı olacaq? - Rusiya XİN-dən AÇIQLAMA

"Taxılın qiymətinin aşağı düşməsi qlobal aclıq təhlükəsinin olmayacağını göstərir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin İqtisadi Əməkdaşlıq Departamentinin direktoru Dmitri Biriçevski deyib:

"Taxılın qiymətləri son aylarda davamlı şəkildə aşağı düşdüyü üçün qlobal qıtlıq olmayacaq", - deyə o qeyd edib.



Biriçevski BMT, Türkiyə və Ukrayna arasında əldə olunan razılaşmaların da bu məsələdə mühüm rol oynadığını deyib. Artıq Türkiyə gəmiləri də Qara dəniz vasitəsilə Ukrayna taxılını Avropa bazarına çıxarmağa başlayıb.

Qeyd edək ki, ekspertlər qlobal xəbərdarlıqla bağlı bildirirlər ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalar səbəbindən Avropanı aclıq gözləyir.

Gülər Seymurqızı

