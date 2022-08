"Trthaber" 700 bal toplayan Nigardan yazdı - Nəticəyə bu cür nail olub

Türkiyənin Trthaber saytı bu il 4-cü ixtisas qrupunda maksimum nəticə göstərən Nigar Ağazadədən yazıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məqalədə qeyd edilib ki, Nigar təhsil almaq üçün Türkiyənin Ankara universitetini seçib. N.Ağazadə adıçəkilən universitetin Tibb fakultəsinə qəbul olub. Məqalədə Nigarın fikirlərinə də yer verilib. Nigar qeyd edib ki, Türkiyə qardaş ölkə olduğu üçün özünü burada rahat hiss edəcək. Nigarın sözlərinə görə, onun yüksək bal toplamasına səbəb sistemli şəkildə çalışması olub. Nigar yüksək bal toplamağın onu xaricdə təhsil almağa sövq etdiyini deyib.

