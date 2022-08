"Britaniya Qarabağda minaların təmizlənməsi ilə bağlı Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etdirəcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ceyms Şarp tviter səhifəsində yazıb.

“Mina axtaran itlər bu çətin işin öhdəsindən əla gəlirlər. Onların sayəsində insanların həyatları daha az risk altında olur. Biz bu sahədə Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etdirmək və daha da genişləndirmək üçün çalışacağıq”, - diplomat qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.