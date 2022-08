Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) "ASIA Motors" MMC "MG Motors Azerbaijan"la əməkdaşlığa başlayıb.

Metbuat.az AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, müqaviləni qurumun baş katibi Sərxan Hacıyev və “ASIA Motors” şirkətinin direktoru Elmir Xəlilov imzalayıb.

Anlaşmaya əsasən, şirkət 1 il ərzində AFFA və Azərbaycan milli komandalarının tərəfdaşı olacaq.

